Nctm, La Scala e UniCredit insieme per la nascita "UniQLegal"

società tra avvocati

Dalla collaborazione tra Nctm (250 professionisti), La Scala (200 professionisti) e il colosso bancario UniCredit nasce UniQLegal (www.uniqlegal.it), Società tra avvocati per azioni (Stapa) «con una compagine sociale - come si legge nella pagina di presentazione - non convenzionale per il mercato italiano (e non solo)». L'iniziativa infatti mette insieme due studi legali di rilevanti dimensioni e la più grande banca italiana per «soddisfare specifiche esigenze di servizi legali del Gruppo UniCredit, con particolare riguardo alla gestione del contenzioso passivo bancario e della consulenza legale ricorrente». Con l'ambizione, in futuro, di diventare il «punto di riferimento del diritto bancario in Italia». Gli studi detengono ciascuno il 45,5% del capitale, il restante 9% compete ad Unicredit.



Il Cda presieduto è presieduto dall'avvocato dello Stato di New York Shannon Lazzarini (Head of Group Litigation & Group Deputy General Counsel di UniCredit) con i consiglieri professor Alberto Toffoletto, socio fondatore di Nctm e l'avvocato Marco Pesenti, socio fondatore di La Scala.



UniQLegal non potrà assumere mandati in conflitto con Unicredit e neppure con clienti dei due studi partner. E lo stesso varrà anche per gli studi partner che dovranno astenersi dal prestare assistenza a parti in conflitto con i clienti di UniQLegal. Un partner di Nctm, il professor Christian Romeo, e una partner di La Scala, l'avvocato Luciana Cipolla, saranno responsabili rispettivamente della gestione del knowledge management e delle procedure operative di UniQLegal.