risarcimento del danno

Consob: Acf, intermediario risarcisce se il cambio polizza suggerito non era nell'interesse del cliente

Acf - Decisione 2162 del 22 gennaio 2020

L'intermediario che consiglia al cliente di liquidare prima della scadenza una polizza unit linked, in attivo ed a capitale garantito, per sottoscriverne un'altra rivelatasi più rischiosa, risarcisce il danno se non è in grado di dimostrare che al momento dello switch l'operazione era conveniente. Lo ha stabilito l'Arbitro per le controversie finanziarie (strumento Adr di Consob), con la decisione 2162 del 22 gennaio 2020, accogliendo il ricorso del risparmiatore che aveva chiesto un risarcimento ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24