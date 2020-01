"Sono orgoglioso dei progetti che portiamo avanti e di fa parte di una maggioranza che va avanti ogni giorno senza scappare di fronte alle responsabilità provando a costruire un sistema di giustizia che mira a costruire uno stato credibile dando un segnale ai cittadini onesti ". Lo ha detto il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede intervenendo in replica alla Camera. Anche se poi in materia di prescrizione ha ammesso: «ci sono divergenze, ci stiamo confrontando".



«Respingo accuse generalizzate alla magistratura – ha poi aggiunto Bonafede - che porta avanti ogni giorno la macchina della giustizia rischiando la vita per lottare contro la corruzione e criminalità. Ci sono stati fatti che hanno riguardato le degenerazioni del correntismo ma senza fare generalizzazioni dico che si dovrebbe intervenire, come faremo, proprio per limitare tali effetti distorsivi senza nessun attacco generalizzato».