L'Italia avrebbe dovuto assicurare nelle transazioni commerciali con le imprese private, il rispetto da parte delle pubbliche amministrazioni dei termini di pagamento. Lo ha stabilito la Corte Ue, con la sentenza nella causa C-122/18, che vedeva opposti la Commissione e l'Italia. La Corte, riunita in Grande Sezione, ha infatti constatato una violazione da parte dell'Italia della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in quanto non ha assicurato che le sue pubbliche amministrazioni, quando sono debitrici nel contesto di simili transazioni, rispettino effettivamente termini di pagamento non superiori a 30 o 60 giorni di calendario (quali stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, di tale direttiva).