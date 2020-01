Entrerà in vigore il 1° febbraio 2020 il Regolamento concernente la Banca Dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) - pubblicato in G.U. lo scorso 17 gennaio con il Decreto 10 dicembre 2019 n.168 - che ha dato piena attuazione alla Legge sul Testamento Biologico.

I notai, si legge in una nota del notariato, saranno tra i principali soggetti che alimenteranno la banca dati, con le copie informatiche delle DAT da loro redatte e degli altri atti collaterali (accettazione, rinuncia, revoca e sostituzione del fiduciario, atti modificativi o di revoca delle DAT). I notai potranno alimentare la Banca Dati DAT (limitatamente agli atti da loro predisposti) attraverso la Rete Unitaria del Notariato - rete informatica realizzata da Notartel che collega tutti i notai italiani - al fianco degli Ufficiali di Stato Civile e dei responsabili dei Fascicoli Sanitari Elettronici ove istituiti dalle Regioni.

Per le DAT ricevute prima dell'entrata in vigore del Regolamento è previsto un termine di 60 giorni per la comunicazione della loro esistenza al Ministero della Salute e un termine di 180 giorni per la trasmissione delle copie al registro.