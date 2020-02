Il presidente del Consiglio nazionale forense Andrea Mascherin ha incontrato oggi una rappresentanza della Lega sul disegno di legge sull'avvocato in Costituzione. All'incontro hanno preso parte i componenti della commissione Giustizia del Senato in quota Lega: il presidente Andrea Ostellari e i senatori Emanuele Pellegrini, Simone Pillon, Erika Stefani e Francesco Urraro. "Il presidente Ostellari e i componenti della II commissione, per conto della Lega, hanno confermato il pieno appoggio al ddl sul rafforzamento del ruolo dell'avvocato in Costituzione e hanno ribadito la necessità di stimolarne l'immediata calendarizzazione". E' quanto dichiara il presidente del Cnf Mascherin. "Il presidente Ostellari – ha proseguito - ha richiesto al presidente del Senato Casellati di valutare l'opportunità di ricevere anche il contributo della commissione Giustizia e di assegnare il disegno di legge, al momento in commissione Affari costituzionali, congiuntamente anche alla II Commissione". "La Lega ha assicurato inoltre - conclude Mascherin - una piena condivisione e adesione anche alla recente iniziativa del Consiglio nazionale forense che ha deliberato l'«Anno degli avvocati in pericolo nel mondo», assicurando l'appoggio a ogni manifestazione di sensibilizzazione di opinione pubblica e istituzioni".