ipoteca contestuale

Banche, mutuo ordinario non trasformabile in "fondiario"

Corte di cassazione – Sentenza 10 febbraio 2020 n. 3024

La banca non può correre ai ripari rispetto all'insolvenza dell'impresa debitrice, ormai prossima al fallimento, trasformando il "mutuo ordinario" in un "mutuo fondiario", attraverso la successiva costituzione di una garanzia ipotecaria. La concessione del credito fondiario, infatti, deve essere simultanea all'erogazione della garanzia, non potendo rendersi «contestuale un'ipoteca per un credito preesistente». La Corte di cassazione, sentenza n. 3024 di oggi

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24