"Non può pensarsi che prestazioni sottocosto possano garantire la necessaria qualità, e non può ammettersi che la P.A. possa essere indotta a mortificare la dignità dei lavoratori autonomi, ed esempio con bandi che prevedono compensi pari a zero euro, come accade". Così il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Andrea Mascherin, all'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti. "I criteri di spesa - ha aggiunto - devono assicurare a P.A. prestazioni adeguate da parte di imprese e professionisti".