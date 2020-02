immigrazione

Carta di soggiorno, genitori extracomunitari: prova libera per la convivenza

Corte di cassazione - Sentenza 17 febbraio 2020 n. 3876

Ai fini del rilascio della "Carta di soggiorno per congiunti di cittadini UE", in assenza di matrimonio, la prova della convivenza tra il genitore extra comunitario e quello intra Ue può essere fornita liberamente purché con «documentazione idonea». Non è dunque necessario ricorrere alle forme previste dalla legge 76/2016 sulle "convivenze di fatto". Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sentenza n. 3876 del 17 febbraio 2020, affermando un principio di diritto ed accogliendo con rinvio il ricorso ...

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24