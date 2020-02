La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha annullato una cartella esattoriale da oltre 681 milioni di euro, relativa all'Ires, all'Iva e all'Irap per gli anni 2005 e 2006, e ai relativi aggi, emessa nel 2017 dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di Alitalia Linee Aeree Italiane in Amministrazione straordinaria (assistita dallo studio legale tributario Dentons). La ragione è di carattere tecnico: a seguito dell'ammissione alla procedura di A.S., infatti, il debitore non può più eseguire il pagamento in favore del creditore, il quale, da parte sua, non può iniziare «qualsivoglia azione esecutiva» (Dlgs n. 270/1999). Del resto, prosegue la decisione, «al fine dell'insinuazione nel passivo, è sufficiente il ruolo», non occorrendo dunque la notifica della cartella «il cui scopo è dare inizio all'azione esecutiva». Riguardo poi l'effetto interruttivo della prescrizione, la Ctr afferma che possono essere utilizzati «altri atti dell'amministrazione». Infine, la decisione ricorda che l'emissione della cartella comporta anche l'iscrizione a ruolo del compenso spettante all'agente della riscossione, che nella fattispecie ammonta alla cifra monstre di 50mln di euro. «Compenso del tutto privo di giustificazione – conclude il Collegio -, non potendo perseguire la cartella il fine proprio». (Francesco Machina Grifeo)