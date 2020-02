Non aver impedito che i dipendenti potessero "sbirciare" il dossier sanitario dei colleghi costerà ad un'azienda ospedaliera 30.000 euro. A tanto ammonta la sanzione comminata dal Garante privacy per tre violazioni di dati personali comunicate all'Autorità dallo stesso ospedale a conclusione di normali controlli periodici. Gli accessi indebiti hanno riguardato dati sanitari di dipendenti in cura presso lo stesso nosocomio per «mera curiosità». La violazione avrebbe potuto essere evitata se l'azienda avesse semplicemente osservato le linee guida in materia di dossier sanitario, emanate dal Garante nel 2015, prevedendo che l'accesso al dossier sanitario fosse limitato al solo personale sanitario che interviene nel processo di cura del paziente ed avesse prestato particolare attenzione nell'individuare i profili di autorizzazione e nella formazione del personale abilitato.