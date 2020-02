I giuristi d'impresa spiegano le sfide 2020: al via l'indagine online

servizi legali

Negli ultimi anni si è manifestata una crescente tendenza da parte delle strutture legali interne alle aziende a riappropriarsi di funzioni in larga misura delegate a studi professionali esterni. Con il rientro «in house» di una quota significativa di attività, le direzioni Affari legali hanno anche cercato di gestire con modalità innovative le consulenze esterne che pure, in un'ottica di prestazioni ad alta specializzazione, continuano ad essere affidate.



Nell'uno e nell'altro caso il filo conduttore è sempre lo stesso: la necessità di ridurre in misura significativa i costi delle consulenze legali e di rendere più efficienti i processi interni.



Un'altra variabile importante è il ruolo strategico delle tecnologie, in un contesto generale che ha visto moltiplicarsi le attività di compliance (dagli adempimenti 231 al Gdpr) che ricadono sulle aziende.



Come si presenta, allora, il 2020 per i giuristi d'impresa?



A questa domanda vuole rispondere una nuova indagine per Il Sole 24 Ore promossa da Mopi (Marketing e organizzazione degli studi professionali) in collaborazione con Aigi (Associazione italiana giuristi d'impresa).



Obiettivo della ricerca è capire quali sfide i giuristi di impresa si troveranno ad affrontare nel corso dell'anno, quale impatto la tecnologia eserciti sul loro lavoro e che cosa si aspettano dai fornitori esterni. E ancora: quali attività verranno ancora delegate esternamente e quali, invece, verranno internalizzate? Le aziende si sentono soddisfatte degli studi legali con i quali lavorano?



La survey sarà, quindi, focalizzata in modo particolare sulle modalità di scelta degli studi esterni, sul ruolo dei general counsel nella governance aziendale e su quale tipo di supporto richiedono per affrontare questa fase difficile e tumultuosa di transizione tecnologica.



Fino al 13 marzo, per tutti i legali interni sarà possibile rispondere collegandosi al link riportato qui sotto. I risultati dell'indagine verranno pubblicati sul Sole 24 Ore e la survey completa sarà resa disponibile sul sito di Mopi e su quello di Aigi.

Clicca qui per partecipare all'indagine