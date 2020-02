Si è insediato ieri il nuovo Consiglio Notarile di Milano, che rappresenta 543 notai lombardi. Il notaio Carlo Munafò è stato eletto Presidente, mentre con l'Assemblea del Collegio dello scorso 17 febbraio è stata definita la composizione del Consiglio con l'ingresso di Stefano Rampolla, notaio in Milano, e Enrico Maria Sironi, notaio con sede a Gallarate (MI). Sono stati inoltre rieletti i notai Carlo Saverio Fossati e Luca Iberati, entrambi con sede in Milano. Il notaio Carlo Saverio Fossati si conferma Tesoriere mentre l'incarico di Segretario è stato affidato al notaio Patrizia Antognazza.

Per l'anno in corso il Consiglio Notarile di Milano risulta dunque così composto: Presidente: Carlo Munafò; segretario: Patrizia Antognazza; tesoriere: Carlo Saverio Fossati; Consiglieri: Paola Casali, Francesca Gasparro, Luca Iberati, Carlo Marchetti, Enrico Masini, Stefano Rampolla, Dario Restuccia ed Enrico Maria Sironi.