regolamento di giurisdizione

Canoni demaniali, se la controversia involve la concessione scatta la G.A.

Corte di cassazione - Ordinanza 24 febbraio 2020 n. 4803

Se la controversia sul canone demaniale mette in dubbio la legittimità della concessione, allora la giurisdizione torna ad essere del giudice amministrativo. Lo hanno chiarito le Sezioni unite della Cassazione, ordinanza n. 4803 di oggi, bocciando la tesi della società capogruppo di un Rti che si era aggiudicato l'appalto indetto dall'Autorità portuale di Genova per la realizzazione di lavori propedeutici al trasferimento delle navi in disarmo

Attenzione! Il contenuto è riservato agli abbonati di Guida Al Diritto o Banca Dati Diritto24 .

Se sei già abbonato effettua l'accesso. Recupera password Attiva il Servizio Sei abbonato ma non hai ancora attivato il servizio? Attivazione Come Abbonarsi Guida Al Diritto il più prestigioso settimanale di documentazione giuridica. Banca Dati Diritto24 la nuova banca dati di Diritto24