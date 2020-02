Confermate le sanzioni Consob del marzo 2014 per omessa vigilanza nei confronti di due componenti del Consiglio di Sorveglianza della società Monti Ascensori, quotata in Borsa nel 2005 e dichiarata fallita nel 2011. In particolare, la sanzione di 45mila euro, rideterminata nel 2017 in 35mila euro dalla Corte di appello di Bologna, era stata comminata per «non aver adempiuto al dovere di vigilare sull'adeguatezza della struttura organizzativa, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile della società». Tutto ciò, «a fronte di carenze macroscopiche e facilmente rilevabili quali l'assenza di procedure formalizzate per i principali processi aziendali, l'assenza di procedure amministrativo - contabili scritte a supporto della redazione del bilancio, l'assenza delle funzioni di internal audit e compliance». A seguito dell'attività di vigilanza della Consob era infatti emerso che l'omessa vigilanza del Consiglio di sorveglianza «aveva consentito il protrarsi delle criticità, non rese note al mercato nelle relazioni del Consiglio relative agli esercizi 2009-2010, essendo anzi affermata l'adeguatezza degli assetti». Proposto ricorso da parte dei manager, che lamentavano la parificazione del Consiglio al Collegio sindacale, la Suprema corte chiarisce che dopo la riforma del 2003, il codice civile, in alcuni casi, permette alle società di adottare «il sistema dualistico», nel cui ambito il consiglio di sorveglianza concentra sia i compiti di vigilanza sia le responsabilità del collegio sindacale, sia infine larga parte delle funzioni che nel sistema tradizionale spettano all'assemblea ordinaria. Dunque, conclude la Corte, «il consiglio di sorveglianza ha le funzioni di vigilanza e le responsabilità del collegio sindacale». (Francesco Machina Grifeo)