Rinvio d'ufficio di tutti i procedimenti fissati dal 9 al 22 marzo, ad eccezione di quelli nei quali in detto periodo scadano i termini massimi di custodia cautelare o sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive ovvero i detenuti, gli imputati, i preposti o i loro difensori chiedano, con istanza pervenuta entro l'11 marzo anche a mezzo pec, che si proceda alla trattazione nei casi eccezionali. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con un provvedimento del primo presidente, in attuazione del decreto per contrastare l'emergenza Coronavirus.



Anche per il settore civile il rinvio d'ufficio riguarda di tutte le udienze e le adunanze camerali

fissate nel periodo tra il 9 ed il 22 marzo 2020, ad eccezione di quelle a carattere di urgenza che saranno fissate nella prima udienza utile successiva al 22 marzo 2020.