Dl Coronavirus ter: rinvio di 14 giorni nella trattazione in udienza dei procedimenti giudiziari

GIUSTIZIA

L'interpretazione dell'articolo 1 del decreto legge 11/2020 agita gli studi professionali e le aule (semideserte) della stragrande maggioranza dei tribunali italiani. Il titolo della disposizione sembrava rimandare, anche in ragione degli annunci del Ministero della giustizia, alla mera applicazione delle disposizioni vigenti in materia di sospensione feriale dal 1° al 31 agosto allorquando, come noto, la stasi estiva congela i termini di quasi tutti i procedimenti penali, civili e amministrativi e ferma la clessidra delle scadenze e degli adempimenti.

Slittano i procedimenti giudiziari. L'articolo 1 del decreto, in via straordinaria e per ragioni del tutto condivisibili e ragionevoli, impone un rinvio di 14 giorni nella trattazione in udienza dei procedimenti giudiziari stabilendo che a decorrere dal 9 marzo «e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g) , sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020». Una prima misura che, in sintonia con il titolo dell'articolo 1 («Differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari»), rimanda a un endiadi che distingue il differimento (rinvio) delle udienze e la sospensione dei termini concernenti i procedimenti in discussione.

Sennonché la lettura del comma 2 induce a una diversa, e molto più circoscritta incidenza, del decreto legge poiché stabilisce testualmente che a decorrere dal 9 marzo «e sino al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate». In altri termini sembra affermarsi espressamente che la sospensione dei termini concerne solo i procedimenti le cui udienze di trattazione ricadano nel range temporale che intercorre tra il 9 e il 22 marzo e che siano state rinviate ai sensi del comma 1. E' allora del tutto evidente – si faccia il caso – che se il termine per la proposizione di un gravame o per l'opposizione a un decreto ingiuntivo o per la costituzione del convenuto scade in queste due settimane di moratoria tale termine non è per nulla sospeso e le parti devono affrettarsi presso gli uffici giudiziari per compiere tutti gli adempimenti necessari (copie atti, depositi, notifiche ect.). Se la sospensione, come pare, è circoscritta ai soli procedimenti le cui udienze dovevano essere celebrate dal 9 al 22 marzo, tutti gli altri procedimenti non beneficiano di alcuna sospensione e la presenza dell'utenza negli uffici giudiziari non sarà in alcun modo alleviata sotto questo, non trascurabile, carico di incidenza.

E' una chiave di lettura, per giunta, che potrebbe trovare conferma nell'ultimo inciso dell'articolo 1, comma 2, nella parte in cui si afferma a proposito dei termini che «ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo». A riprova che se il termine ha iniziato a decorrere prima del periodo di sospensione, tale decorrenza prosegue normalmente senza cesure.

Occorre un'interpretazione. Sia chiaro il Governo potrebbe avere inteso del tutto legittimamente circoscrivere e limitare per le sole udienze civili, penali e via seguitando la presenza di persone negli uffici di giustizia, ma forse è necessario un'indicazione ulteriore e autorevole circa l'interpretazione da darsi della disposizione in parola per evitare approcci distonico e forieri di complicazioni. Rimanenso sempre in materia si pubblica il modulo di autodichiarazione per cui un soggetto confinato nelle zone rosse chiede di potersi muovere.

Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 maggio 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Per quanto riguarda gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni, dal 9 marzo e sino al 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti della normativa vigente. Inoltre, tenuto conto delle evidenze rappresentate dall'autorità sanitaria, la magistratura di sorveglianza può sospendere, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, del regime di semilibertà ai sensi dell'articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

Le disposizioni relative alla trattazione delle udienze, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

Il decreto-legge introduce anche misure riguardanti la giustizia contabile ed amministrativa.

Per quest'ultima, si prevede, in particolare, che si applichino dall'8 marzo 2020 e fino alla data del 22 marzo 2020, le disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo (regime della sospensione feriale).

Emergenza epidemiologica da COVID-19:

il nuovo Dpcm 8 marzo 2020

Il piano di intervento del Governo, al momento, si è snocciolato con tre fasi normative:

-una prima fase di normazione primaria e secondaria, attuata con il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 - "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" – e il Decreto Presidente del consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (si veda "Guida al Diritto" n. 12/2020, pagine 13 e seguenti);

- una seconda fase, di normazione secondaria, introdotta con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, 1° marzo 2020, recante «ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- una fase terza, quella attuale, realizzata con fonte primaria e secondaria ossia il decreto legge 8 marzo 2020 n. 11, recante "Misure straordinarie e urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria" e il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale. Il nuovo Dpcm è stato pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 59 dell'8 marzo 2020.

La rosa degli interventi, in base ai settori, va poi arricchita degli interventi speciali adottati dall'autorità sanitaria (e, in particolare le ordinanze del ministero della Salute) e delle seguenti misure:

a) Decreto del Ministero dell'economia delle finanze, 24 febbraio 2020 recante "sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19";

b) Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

c) Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

La Consulta rinvia le udienze pubbliche di Marzo

La Corte costituzionale, riunitasi oggi, ha deliberato di rinviare a nuovo ruolo le cause fissate per le udienze pubbliche del mese di marzo 2020, nonché la convocazione degli esperti prevista per il giorno 23 marzo 2020. Le cause rinviate verranno trattate entro l'estate, in aggiunta all'ordinario carico di lavoro programmato. Proseguono invece le altre attività della Corte quali, ad esempio, l'approvazione delle motivazioni delle decisioni già adottate e la trattazione delle cause che non richiedono la discussione in udienza pubblica. La deliberazione del collegio si pone l'obiettivo di assicurare la continuità dell'amministrazione della giustizia costituzionale secondo modalità che rispondano all'esigenza di limitare spostamenti, trasferimenti e contatti tra gruppi di persone, tenuto conto che l'attività della Corte costituzionale coinvolge di norma la presenza di avvocati difensori provenienti da tutto il territorio nazionale. In questo modo, la Corte ha inteso fare proprio lo spirito dei provvedimenti assunti dal Governo, in particolare del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per contenere, contemporaneamente, gli effetti negativi sull'attività giudiziaria. Inoltre, la Corte sta esaminando la possibilità di predisporre nuove modalità di trattazione delle udienze, sfruttando le opportunità offerte dalla tecnologia, per assicurare il pieno svolgimento delle proprie funzioni.