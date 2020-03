sanzioni amministrative

Mps, ok sanzioni Bankitalia a sindaci per maxi liquidazione Dg

Corte di cassazione - Sentenza 9 marzo 2020 n. 6625

La Cassazione, sentenza n. 6625 di oggi, ha bocciato il ricorso di tre ex componenti del Collegio sindacale di Monte Paschi di Siena contro le sanzioni di Bankitalia, 90mila euro ciascuno, emanate in relazione alla maxi liquidazione da 4mln di euro a favore dell'ex direttore generale Antonio Vigni (in seguito alla cessazione dall'incarico nel gennaio 2012, prima della scadenza), nonostante le condizioni di difficoltà in cui versava la banca. La decisione era stata già confermata dalla Corte di ...

