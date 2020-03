Cassa forense, presto interventi a favore degli avvocati

la lettera

Cassa forense si prepara a varare misure di sostegno della categoria su tutto il territorio nazionale. Lo rende l'istituto previdenziale in una lettera aperta agli iscritti pubblicata sul sito ufficiale.



Nel testo, firmato dal Presidente Nunzio Luciano, si fa riferimento alla prossima "emanazione di misure concrete, in conformità alle norme contenute nei Regolamenti" dell'Ente, in particolare, in quello dell'Assistenza. La Cassa ricorda poi che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 5 marzo scorso ha già deliberato la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti previdenziali forensi scadenti nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 per gli iscritti residenti e/o esercenti nei Comuni ricompresi nella cosiddetta "zona rossa Covid-19".



Tuttavia, in considerazione dell'evolversi in negativo della situazione, il Consiglio di Amministrazione si è "riservato l'adozione di ulteriori provvedimenti con riferimento all'intero territorio nazionale e alle prossime scadenze previdenziali e contributive".



Gli uffici dedicati al ricevimento del pubblico sono stati chiusi ma la Cassa fa sapere di aver rafforzato i presidi informativi di call center, via chat, mail e, da ultimo, whatsapp, previa registrazione da parte dell'iscritto sul sito della Cassa.



Infine, l'istituto sta chiedendo, insieme all'AdePP, al Governo interventi economici e di defiscalizzazione che non escludano i lavoratori autonomi iscritti alle Casse di Previdenza private.