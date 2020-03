Coronavirus, sul territorio Cabine di regia con Coa e magistrati

le indicazioni del ministero

Arrivano dal Ministero della Giustizia una serie di indicazioni operative "per la prevenzione della diffusione del contagio da Coronavirus". Con una nota del 6 marzo inviata alla Corte di Cassazione, a tutte le Corti di Appello, alle Procure ed ai dirigenti amministrativi, il Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi "segnala nuovamente l'utilità della costituzione in ambito locale di "Cabine di coordinamento o cabine di regia tra i vertici degli uffici giudiziari, i locali consigli dell'ordine degli avvocati, le autorità prefettizie e le articolazioni territoriali competenti del Ministero della salute".



Si ribadisce poi "la necessità di segnalare ogni caso sospetto (ai sensi della circolare 22 febbraio 2020 del Ministero della salute, come modificata dalla successiva circolare 25 febbraio 2020) al servizio sanitario avvalendosi dei numeri telefonici dedicati a livello regionale e nazionale".

L'eventuale positività e le persone venute in stretto contatto vanno comunicate tempestivamente all'unità di crisi interdipartimentale – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e Dipartimento per gli affari di giustizia - mediante e-mail da inoltrare a: unitadicrisi.dog@giustizia.it. Ed è della giornata di ieri la notizia diffusa dall'Ansa di un altro magistrato del Tribunale di Napoli è risultato positivo al coronavirus che avrebbe portato alla chiusura della IX sezione civile che si trova al 18esimo piano della Torre A del Nuovo Palazzo di Giustizia.



La scorsa settimana invece a causa di un altro caso che ha interessato un magistrato, della Corte di Appello, è stata disposta la chiusura e la successiva sanificazione di due sezioni, la IV e la V del Tribunale, che si trovano nella Torre C, con la messa in quarantena personale amministrativo e magistrati che vi lavorava.



Sanificazione - Sarà facoltà dei Capi degli uffici di disporre pulizie straordinarie "ove sussistano ragioni di opportunità o di necessità"; trattandosi di spesa semplificata, non sarà necessaria la preventiva autorizzazione del Ministero.



Dispositivi di protezione individuale - Non è invece prevista la necessità di un uso generalizzato dei D.P.I. negli uffici pubblici, neppure in quelli adibiti al ricevimento del pubblico, a meno che non vi sia un'apposita prescrizione proveniente dell'autorità sanitaria relativa all'uso di guanti e mascherine protettive.

Tuttavia, in via meramente preventiva e cautelare, gli uffici potranno procedere all'acquisto di un limitato numero di DPI, costituiti da filtrante respiratorio (preferibilmente FFP2 o FFP3 o in mancanza mascherine chirurgiche) "da utilizzare come presidio di primo soccorso in vista di potenziali necessità conseguenti all'eventuale manifestarsi di casi di contagio ovvero di casi di contatto stretto, ovvero da destinare a "coloro che si prendono cura nell'immediatezza di un caso sospetto". Per quanto concerne, invece, l'eventuale utilizzo, nell'ambito delle ordinarie misure di prevenzione ed in assenza di casi conclamati o sospetti di contagio, di mascherine chirurgiche e guanti, prosegue la nota del Ministero, "si resta in attesa di eventuali, ulteriori o diverse, indicazioni da parte degli organi competenti e si consiglia nel merito di richiedere indicazioni alle autorità sanitarie locali.



