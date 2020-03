Udienze civili e penali da remoto, in campo Skype e videoconferenza

il provvidemento della dsgia

Skype for Business e Teams per svolgere le udienze civili e la videoconferenza per quelle penali. La Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati ha emanato il provvedimento 10 marzo 2020 n. 3413 che individua i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze come previsto dal Dl 8 marzo 2020, n. 11, ("Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19).



Udienze civili - Le udienze civili possono svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando i programmi "Skype for Business" e "Teams" già a disposizione dell'Amministrazione: .

I collegamenti effettuati con i due programmi su dispositivi dell'ufficio o personali utilizzano infrastrutture dell'Amministrazione o comunque aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia.



Udienze penali - Le udienze penali si svolgono, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari. In alternativa, possono essere utilizzati i collegamenti da remoto laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità.