La Consob ha deciso giovedì lo stop delle vendite allo scoperto, dichiara il presidente dell'Autorità Paolo Savona, "dopo un'accelerazione delle vendite, che hanno sfiorato il milione dei contratti, circa il 50% in più del giorno precedente e della media del periodo interessato dalle conseguenze del coronavirus; il valore delle contrattazioni è salito di oltre il 30% rispetto alla media del periodo e di oltre il 50% rispetto al giorno precedente, raggiungendo un importo record di oltre 6 miliardi". "Questa accelerazione - prosegue Savona - non ha reso più possibile distinguere le forme speculative propriamente definite dai comportamenti pratici degli operatori e ha pertanto suggerito di distinguere il trattamento dei contratti allo scoperto dagli altri contratti". Il presidente della Consob nella dichiarazione aggiunge che la decisione "è stata presa sulla base dei poteri/doveri previsti dalla normativa" ed è stata preannunciata all'Esma ed è stata presa insieme alla Cnmv. Il fatto che non fossero state bloccate nei giorni precedenti le vendite, aggiunge Savona, è stata motivata dal fatto "che le operazioni allo scoperto erano una parte trascurabile delle contrattazioni totali; perciò la speculazione propriamente definita non aveva un ruolo nella caduta delle quotazioni azionarie".