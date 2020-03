Cnf a Bonafede, nuovo decreto per sospendere termini e udienze fino al tre aprile

emergenza covid-19

Un nuovo decreto legge per mettere gli avvocati e più in generale il settore giustizia in grado di fronteggiare l'emergenza Coronavirus. L'appello, riportato oggi dal quotidiano "Il Dubbio", arriva dal presidente del Cnf, Andrea Mascherin ed è rivolto al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.



«E' necessario provvedere a mezzo di un nuovo decreto legge, modificativo e abrogativo del Dl n.11/2020 attualmente in vigore», ha affermato Mascherin. E ancora, «serve un nuovo veicolo normativo» che fissi in modo chiaro «la sospensione dei termini processuali a tutti i procedimenti». Il chiarimento in questo senso contenuto nella Relazione illustrativa alla legge di conversione del decreto legge 11/2020, infatti, è privo di valore normativo. Non solo, il provvedimento deve «fissare al tre aprile il periodo di sospensione delle udienze oltre altri relativi incombenti». Soltanto così, conclude Mascherin, si potranno «evitare eventuali criticità interpretative e applicative».



Dopo la firma del decreto infatti i legali si sono trovati di fronte ad uno scenario incerto soprattutto con riguardo alla sospensione dei termini.



Intanto, nella giornata di ieri, in un intervento su Facebook, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, sembra aver raccolto lo stimolo affermando che i prossimi interventi potranno essere attuati "con decreto legge o con un emendamento in fase di conversione di un decreto già approvato".



E sempre ieri a far sentire la propria voce sono stati anche tutti i Procuratore generali delle 26 Corti d'appello che in una lettera congiunta hanno chiesto al ministro della Giustizia di intervenire "con un decreto d'urgenza per risolvere il problema del personale amministrativo degli uffici giudiziari, che nonostante ormai la ridottissima attività delle procure di ogni grado e degli uffici giudicanti, è ancora sottoposto all'obbligo di recarsi in ufficio a fronte di un'attività veramente minima, e così esposto ai rischi di contagio".