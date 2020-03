"Scongiurare qualsiasi ipotesi di ripresa dell'attività giurisdizionale anche in forma ridotta

quantomeno alla data del 2 aprile prossimo" per evitare "occasioni di contagio" da Coronavirus. E' l'appello lanciato domenica mattina al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, dai

presidenti degli ordini degli Avvocati di tutta la Lombardia, distretti di Milano e Brescia. "Aggiungiamo - si legge - la richiesta di una chiara e netta sospensione dei termini di tutti i procedimenti pendenti, non solo di quelli rinviati d'ufficio (...) nonché dei termini di prescrizione e decadenza dei procedimenti da iniziare durante la fase di emergenza

Coronavirus".



La stretta alla mobilità generale - si legge ancora nella lettera-appello - e la constatazione che non tutte le comunicazioni e i documenti possono viaggiare sulla rete telematica (...) impongono una inequivoca sospensione dei termini, ad evitare che ci siano avvocati costretti a 'uscire di

casa' per incontrare i clienti e poi far pervenire materialmente gli atti alle cancellerie". E infine, i presidenti degli ordini degli avvocati lombardi sottolineano: "Il decorso dei termini e

i conseguenti adempimenti creano occasioni di contagio, e, di fatto, costringono all'apertura le cancellerie, determinando un surplus di lavoro proprio mentre i ranghi sono ridotti

all'osso".