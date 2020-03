Udienze virtuali in tutta Italia. La Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati (Dgsia), si legge sul sito del Ministero della Giustizia, ha distribuito tra il personale dei Dipartimenti della Giustizia circa duemila licenze temporanee Microsoft Office, alle quali è stata abbinata anche quella che consente l'utilizzo di Skype for Business (ex Lync) e di Teams, applicativi in grado di eseguire conversazioni audio-visive a distanza.



A fare i primi test di udienza virtuale – prosegue G-news online, il quotidiano di Via Arenula - la Corte d'Appello di Venezia, grazie ad una "Skype for business call" all'inizio di marzo con il presidente del Consiglio degli Ordini degli avvocati Giuseppe Sacco, i legali Mario Rigo e Federica Santinon, assieme ai magistrati Fabio Laurenzi e Cinzia Balletti e a Chiara Coppetta Calzavara del Tribunale del Lavoro. La prima udienza vera e propria si è svolta, invece, lo scorso 10 marzo.



Mentre a Milano "è attivo già dal 9 marzo un servizio di collegamento in videoconferenza tra il Tribunale e il carcere di San Vittore per provvedere alle convalide di arresto o fermo e agli interrogatori di garanzia". Da oggi invece dovrebbero partire anche i processi per direttissima attraverso l'utilizzo della piattaforma Microsoft Teams, fornita dal Ministero della Giustizia.



A Bologna si tengono via Skype le udienze collegiali del Tribunale di sorveglianza con detenuti. A Napoli invece escussione da remoto, "utilizzando la stessa metodologia impiegata per ascoltare i detenuti al 41bis, e decisioni dei giudici via pec". Il Tribunale di Agrigento usa Skype per la trattazione delle udienze civili.