Notificazioni telematiche, da Como a Spoleto sette decreti in G.U.

giudice di pace

Con sette coevi decreti del 2 marzo 2020, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale del 16 marzo 2020, il Ministero della giustizia ha avviato le comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso gli Uffici del giudice di pace di Como, Crema, Forlì, Ivrea, Monza, Isili, Sanluri, Spoleto, Foligno e Todi.



Pertanto, dopo l'ordinario termine di vacatio, a partire dal 31 marzo 2020 le comunicazioni e notificazioni telematiche eseguite nel settore civile da detti Uffici avranno valore legale e saranno effettuate esclusivamente con tale modalità, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del Dl n. 179/2012 (recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012, come modificato dall'articolo 1, comma 19, della legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013).



Idecreti - di identico contenuto - danno atto del previo accertamento della «funzionalità dei servizi di comunicazione», come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.



Si ricorda che già dallo scorso 10 dicembre 2019, con distinti decreti pubblicati in Gazzetta (n. 4/2019, n. 5/2019 e n. 6/2020), il Ministero della Giustizia aveva avviato le comunicazioni e notificazioni di cancelleria per via telematica nel settore civile presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Agira, Alcamo, Altamura, Ascoli Piceno, Bari, Barrafranca, Bologna, Brindisi, Cagliari, Camerino, Campobasso, Cecina, Centuripe, Enna, Gela, La Maddalena, Leonforte, Livorno, Locri, Milano, Monopoli, Piazza Armerina, Piombino, Portoferraio, Reggio Calabria, Trapani, Troina, Venezia e Viterbo.



Ancor prima, il 10 luglio, con una nota il Ministero della Giustizia aveva avviato dal 12 luglio 2019 la sperimentazione dell'avvio delle comunicazioni e notificazioni telematiche per gli uffici del Giudici di Pace.