Ocf, Cassa forense garantisca cessione pro soluto dei crediti verso lo Stato

la lettera

"L'Avvocatura rischia di essere lasciata da sola a fronteggiare un fenomeno che ha proporzioni insostenibili". Il Presidente dell'Organismo congressuale (Ocf), Giovanni Malinconico, scrive a Nunzio Luciano, presidente di Cassa forense, per chiedere "forti iniziatrive nei confronti del Governo" affinché il ceto professionale, e l'Avvocatura in particolare, ottengano il sostegno che il momento e le risorse nazionali a carico della fiscalità generale compete loro e al ruolo che svolgono". Ma nel frattempo, prosegue la lettera dell'Ocf, "un primo concreto aiuto potrebbe venire da un intervento di Cassa Forense volto a garantire la cessione, pro-soluto, dei crediti che gli Avvocati Italiani hanno nei confronti dello Stato per le prestazioni rese in regime di patrocinio a spese dello Stato e già liquidate".



LA LETTERA DELL'OCF A CASSA FORENSE



Non solo, per l'Organismo di rappresentanza "nello stesso tempo, occorre individuare strumenti straordinari di credito, agevolati sia quanto alle condizioni finanziarie che alla valutazione del rischio (anche in chirografo ed eventualmente anche a sconto dei crediti) che i Colleghi vantino nei confronti dei rispettivi clienti, in modo da consentire agli Avvocati di mantenere aperti i propri studi legali, così garantendo l'importantissima funzione pubblica di rilievo costituzionale che svolgono, in questo momento così difficile".



"Così come - prosegue - di fondamentale importanza appare la ricerca di strumenti assicurativi atti a temperare il rischio di abbattimento del fatturato degli avvocati ". Infine, si dovranno valutare ulteriori interventi "in relazione alla dilazione degli obblighi contributivi nei confronti delle fasce più deboli della nostra professione".



"La tensione ed esasperazione del ceto forense – aggiunge Malinconico - saranno tanto più aggravate se troveranno conferma le indiscrezioni (abbastanza accreditate, per vero) circa il fatto che anche il decreto legge in corso di pubblicazione, e denominato ormai dai media come "Cura Italia", pur stanziando risorse considerevoli per finalità di solidarietà sociale e sostegno all'economica escluderebbe dai benefici i lavoratori autonomi assoggettati a forme di previdenza autonome".



"Tale inaccettabile discriminazione - conclude la lettera -, oltre a determinare ulteriori ipotesi di iniquità, si pensi al fatto che gli Avvocati che operano in regime di lavoro dipendente – in particolare agli avvocati inseriti nelle avvocature - godrebbero di benefici negati invece proprio a chi non ha altre tutele".