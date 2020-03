Se avanza qualcosa, la diamo ai liberi professionisti, questa la sintesi di quanto contenute nel Decreto Legge appena pubblicato. Lo scrive l'Aiga in una nota.



Il Decreto Legge "Cura Italia", prosegue il comunicato dei giovani avvocati, non contiene di fatto alcuna concreta misura in favore dei liberi professionisti, ed in particolare dell'Avvocatura.



Certamente non può essere definita tale, attaccano i legali, la previsione fondo denominato: "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire a tutti i lavoratori dipendenti e autonomi un'indennità di 300 milioni di euro per l'anno 2020, e che attribuirà soltanto una eventuale quota di detto importo ai liberi professionisti iscritti alle casse professionali.



La versione definitiva del Decreto è dunque peggiore di tutte le bozze trapelate nei giorni scorsi, perché attribuisce ai liberi professionisti iscritti alla casse private soltanto una quota eventuale e residuale del fondo istituito, che non potrà essere superiore a qualche decina di euro.



Pur comprendendo la difficoltà di operare nel pieno di una emergenza sanitaria epocale, non può non essere censurato il comportamento del Governo che, di fatto, ignora i liberi professionisti e scarica sulle rispettive casse di previdenza l'onere di fornire concreta assistenza ai propri iscritti.