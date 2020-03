"Accolte le richieste espressamente formulate dal COA di ROMA in punto di sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria". Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma di Roma Antonino Galletti ha commentato con favore la previsione contenuta nell'art. 44 del Dl 18/2020 "che va nel senso delle istanze formulata dal COA". Il riferimento è alla destinazione, "in via eccezionale", a "sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di una quota del "fondo per il reddito di ultima istanza" che ha una dotazione di 300mln. L'individuazione di tale quota è rimessa ad un decreto interministeriale da emanarsi entro 30 giorni.



"Serviranno antri interventi - prosegue Galletti -, ma sarebbe stato davvero incredibile che l'avvocatura ed i professionisti iscritti alle Casse private venissero del tutto ignorati e, dunque, si è posto tempestivo rimedio a quella che sarebbe apparsa come una incredibile dimenticanza. Adesso siamo disponibili per collaborare alla scrittura del decreto interministeriale e chiediamo nuovi ed ulteriori interventi e segnali di attenzione".



A fronte dell'art. 27 del Dl che prevede l'indennità una tantum solo per i lavoratori autonomi non iscritti a enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, spiega infatti una nota del Coa, segnaliamo che all'art. 44 del medesimo DL destinato alle professioni ordinistiche (pag. 20 della G.U.) è stata prevista "in via eccezionale" la destinazione, a "sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103", di una quota del "fondo per il reddito di ultima istanza" istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per il quale è stato fissato un limite di spesa di 300 milioni di euro.



L'individuazione di tale quota, come pure dei criteri di priorità e delle modalità di attribuzione dell'indennità a sostegno di tali professionisti - e, dunque, anche degli avvocati -, conclude la nota, è rimessa ad un decreto interministeriale (Lavoro/MEF) da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del "Cura Italia".