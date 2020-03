Nuova stretta della Cassazione sui depositi in cancelleria per l'emergenza Covid-19. Con il provvedimento che porta la data del 18 marzo, il presidente Giovanni Mammone, infatti ha disposto che la Cancelleria centrale civile riceverà in deposito solo gli atti urgenti o comunque afferenti i procedimenti di cui a l'art.83, comma 3, lett. a) del decreto legge 17 marzo 2020, n.18. La fascia oraria di erogazione del servizio è dalle ore 9,00 alle ore 12,30. La fascia oraria per l'erogazione dei tickets: è 8.30/9.30 (tickets distribuiti: max 25 per i ricorsi per i controricorsi).



Nella giornata del sabato è costituito un unico presidio, per il settore civile e quello penale, presso la Cancelleria centrale civile per compimento degli atti urgenti ed il disbrigo delle emergenze, che resterà aperto al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 12.30. Le nuove disposizioni arrivano dopo che il decreto Dl 18/2020, ha esteso gli effetti della sospensione anche agli atti introduttivi del giudizio, ove per il loro compimento sia previsto un termine, ed ha chiarito che, ferme le eccezioni previste, la sospensione dei termini riguarda tutti i termini procedurali e si estende quindi anche ai termini stabiliti per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e per e impugnazioni.



Le disposizioni della Corte, nonché quelle emanate con i provvedimenti il 9 e il 16 marzo 2020 saranno efficaci fino al 16 aprile

IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

.