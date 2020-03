indebito arricchimento

Contratti con la PA, bocciata la firma per corrispondenza

Corte di cassazione - Sentenza n. 7478 del 20 marzo 2020

Per soddisfare il principio della forma scritta, previsto come obbligatorio nei contratti con la pubblica amministrazione, è necessaria "la contestualità delle manifestazioni di volontà relative alla formazione del contratto". Proposta ed accettazione, dunque, possono essere anche contenute in documenti distinti "purché siano poi consacrate in un unico documento". Con questa motivazione la Corte di cassazione, sentenza n. 7478 di oggi

