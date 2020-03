Avvocati, le 16 richieste degli Ordini al Governo per superare la crisi

emergenza coronavirus

I quattro principali Ordini forensi italiani – Roma, Milano, Napoli e Palermo – firmano insieme una lettera al Premier Conte ed ai Ministri dell'Economia, della Giustizia e del Lavoro (e per conoscenza alla Cassa forense) per chiedere interventi urgenti a favore dell'Avvocatura. In tutto sedici proposte per fronteggiare "l'emergenza sanitaria in atto, con le connesse ripercussioni economiche per la comunità forense".



Ecco tutte le proposte in sintesi:

1) Accelerazione dei pagamenti delle fatture per patrocinio a spese dello Stato e difensori di ufficio irreperibili, con possibilità di compensare gli importi con i contributi previdenziali;

2) Implementazione del Fondo per il reddito di ultima istanza a sostegno dei professionisti;

3) Estensione della moratoria sui finanziamenti prevista per le PMI anche ai professionisti;

4) Previsione di un meccanismo di recupero fiscale per il periodo di contrazione dell'attività non svolta (dichiarazione 2021);

5) Interventi sul mancato volume di vendita dei servizi professionali;

6) Eliminazione dell'Irap per il 2020;

7) Riconoscimento di un credito d'imposta ai locatori degli immobili ad uso studio;

8) Previsione per tutti gli avvocati in condizioni di fragilità di una indennità;

9) Cessione pro soluto dei crediti nei confronti dello Stato per le prestazioni rese in regime di patrocinio a spese dello Stato e già liquidate;

10) Strumenti straordinari di credito agevolati;

11) Misure a sostegno della genitorialità;

12) Riduzione dell'aliquota fiscale sugli investimenti a carico della Cassa Forense (26%);

13) Riduzione temporanea della garanzia di equilibrio finanziario di Cassa Forense) 14) .Approvazione rapida da Ministeri Vigilanti delle modifiche ai regolamenti di Cassa Forense per destinazione risorse all'assistenza;

15) Defiscalizzazione dei contributi per gli interventi assistenziali di Cassa Forense;

16) Attuazione urgente delle proposte ADEPP e immediata operatività dell'Intesa sottoscritta con Cassa Depositi e Prestiti.

IL TESTO DELLA LETTERA