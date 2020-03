Il Presidente dell'Ordine degli avvocati di Roma, Antonio Galletti, scrive ai Presidenti della Corte di Appello di Roma, Fabio Massimo Gallo, e del Tribunale di Roma, Francesco Monastero, per sollecitare "interventi urgenti in favore dell'avvocatura". In particolare Galletti chiede di "sollecitare i Vostri Colleghi magistrati ed il personale addetto a concedere la massima priorità alle istanze di liquidazione dei compensi maturati dagli Avvocati, tanto nello svolgimento delle attività di difensori di parti assistite dal patrocinio a spese dello Stato, quanto nello svolgimento delle tante attività ausiliarie da essi svolte (di curatori, di amministratori di sostegno, di custodi, di delegati alle vendite e via dicendo)".

"In un momento di così grande difficoltà, la manifestazione di maggiore attenzione verso le esigenze degli Avvocati costituirebbe un gesto assai apprezzato e rinvigorirebbe ulteriormente la solidarietà tra gli attori della giurisdizione".