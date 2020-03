Gli studi degli avvocati a Milano sono di fatto chiusi da giorni, anche da prima dell'ordinanza della Regione Lombardia sullo stop agli studi professionali, perché i legali, sulla base dei vari decreti del Governo sull'emergenza sanitaria, hanno deciso di far lavorare in smart working i propri collaboratori e di andare in ufficio salvo esigenze che non possono risolvere da casa. Un aspetto quest'ultimo, tra l'altro, che è tutelato anche dal provvedimento del Pirellone che dà la possibilità di continuare a svolgere le attività per i servizi essenziali e quindi, come precisato anche dal presidente dell'Ordine degli avvocati milanesi Vinicio Nardo, di andare in ufficio per gli affari "urgenti e indifferibili".



La linea dell'Ordine degli avvocati milanesi è che, anche se nell'ultimo decreto del Governo non c'è la sospensione per gli studi professionali, va rispettata, comunque, l'ordinanza regionale, dato che le Regioni hanno competenze in materia sanitaria. E il provvedimento lombardo fornisce uno "specifico standard" ulteriore rispetto alle normative nazionali sull'emergenza.



Gli avvocati, dunque, principalmente stanno lavorando da casa, ma dato che le attività essenziali della giustizia non possono fermarsi, hanno bisogno di preparare i procedimenti, anche quelli che riprenderanno forse dopo metà aprile, e quindi per urgenze ed esigenze devono poter andare in studio per accedere ai fascicoli, se non riescono dalla propria abitazione. "Certamente non si può abusare di questa possibilità, che è giustamente prevista nell'ordinanza", ha chiarito Nardo. Ovviamente, mentre i grandi studi sono già in smart working da settimane, il problema riguarda gli avvocati meno attrezzati, che non possono risolvere tutto per via telematica. Questi ultimi, comunque, devono potere autocertificare la loro esigenza di uscire per recarsi negli studi..