"Noi avremmo almeno preferito che il governo in relazione alla nostra Regione potesse assumere le nostre decisioni in modo da evitare questa difficoltà interpretativa ai cittadini". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, in collegamento con la trasmissione Agorà su Rai3, parlando dell'ordinanza restrittiva emessa dalla Regione e del provvedimento del governo che su alcune cose dà indicazioni leggermente diverse.



"I nostri tecnici ci dicono che per tutto quello che è legato alle materie concorrenti, quindi le attività ricettive, valgono le misure di Regione Lombardia. Per quanto riguarda il tema

degli studi professionali ci sono molti dubbi. - ha aggiunto -. Noi invitiamo gli avvocati, i commercialisti e gli altri professionisti a rimanere a casa se non per le attività essenziali e legate a scadenza. Ma su questo c'è oggettivamente un problema interpretativo".



"Il confronto con il governo c'è sempre stato. Forse se per la Regione Lombardia si indicavano le nostre norme evitavamo difficoltà interpretative. - ha concluso -. Ma andiamo avanti, tutto si basa anche sulle responsabilità dei singoli per gli studi professionali". (ANSA).