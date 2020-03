"Vi ricordiamo che gli studi legali ed i professionisti possono operare SOLO per le attività indifferibili e urgenti, secondo la disciplina emergenziale di cui al D.L. n. 18/20201". Lo scrive l'Organismo congressuale forense sulla propria pagina Facebook.

"In ogni caso - prosegue l'Ocf - occorre limitare al massimo la presenza negli studi, propria e dei propri collaboratori, evitando tutto quanto non sia strettamente inerente a tali attività;

è fondamentale inoltre rispettare con il massimo rigore le disposizioni sul distanziamento tra le persone".