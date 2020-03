Cambia il modello di autocertificazione per gli spostamenti da utilizzare sia nel proprio comune che sul territorio nazionale. In particolare, in aggiunta, si deve dichiarare di essere a consocenza delle limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorionazionale previste dal Dpcm 22 marzo 2020 e dall'Ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020.



Si precisa che gli spostamenti sono consentiti solo per "comprovate esigenze lavorative";"assoluta urgenza" ("per trasferimenti in comune diverso", come previsto dall'art. 1, comma1, lettera b) del Dpcm 22 marzo 2020); "situazione di necessità" (per spostamenti all'interno dello stesso comune, come previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a) del Dpcm 22 marzo 2020 e art. 1 del Dpcm 9 marzo 2020); "motivi di salute".



Inoltre va indicato il luogo di partenza e quello di destinazion e.



Mentire espone alle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

IL NUOVO MODELLO