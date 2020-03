"Misure choc per salvare le Pmi e con esse l'economia italiana". Lo chiedono al Governo, Consulenti del Lavoro e Commercialisti. "L'emergenza sanitaria", dichiarano Marina Calderone e Massimo Miani, presidenti del Consiglio dell'ordine dei Consulenti del Lavoro e dei Dottori Commercialisti, "ha messo in ginocchio il tessuto economico del Paese". "Per questo motivo - proseguono - sono necessari interventi di integrazione al reddito facili, diffusi e di rapidissima assegnazione".



LE PROPOSTE AL GOVERNO



Ecco le proposte: s ospensione fino al 30 giugno 2020: dei termini di versamento di tributi, ritenute, contributi e premi assicurativi; di somme derivanti da avvisi bonari, accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale, acquiescenza e definizione agevolata delle sanzioni; delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento o ingiunzioni o avvisi di accertamento esecutivi, nonché relativi alla rottamazione dei ruoli e al saldo e stralcio.





Ma anche ripristino della possibilità di compensazione dei crediti per imposte dirette maturati nel 2019; eliminazione della proroga di due anni dei termini di accertamento e riscossione relativi ai periodi d'imposta in scadenza nel 2020; sospensione fino al 30 giugno 2020 dei termini procedimentali e processuali tributari e delle procedure concorsuali, cautelari ed esecutive in corso; estensione ai professionisti iscritti in albi di tutte le misure di sostegno fiscale, per il lavoro e per la liquidità previste dal decreto-legge n. 18/2020.



Infine, ammortizzatore Sociale Unico "Covid-19"; destinazione dell'A.S.U. a tutti i datori di lavoro; pagamento mensile diretto da parte dell'INPS con bonifico bancario; per il mese di marzo pagamento di un acconto di 1000 euro generalizzato; eliminazione di ogni vincolo legato all'iscrizione a Enti o Fondi, preclusivo dell'accesso al sistema di integrazione salariale; invio al 30 settembre 2020 del termine per la presentazione delle Certificazioni Uniche e Uniemens.