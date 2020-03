L'Uncat - Unione nazionale delle Camere dei Tributaristi - ha inviato oggi una propria circolare sul Decreto legge "Cura Italia" alla Commissione bilancio del Senato, al Governo, al MEF, alla Agenzia Entrate ed al Consiglio di presidenza di Giustizia Tributario.



I Tributaristi chiedono che siano stabiliti "per legge termini certi" e non affidati all'interpretazione delle parti interessate, come l'Agenzia delle Entrate. E rilevano "disallineamenti tra il processo tributario (sospeso in buona parte) e il procedimento tributario amministrativo a cura dell'Agenzia", con conseguenti "disparità di azione delle parti, Agenzia entrate vs Contribuenti".



Di seguito gli aspetti prioritari:

1) necessità di allineare i termini delle attività degli uffici finanziari spostati al 31 maggio e quelli di sospensione di natura processuale fissati al 15 aprile;

2) necessità che anche per i versamenti scaduti anteriormente all'8 marzo sia prevista la paralisi dell'attività di riscossione coattiva quanto meno limitatamente al periodo di sospensione di cui all'art. 68;

3) necessità di stabilire per legge le regole del contraddittorio a distanza dei procedimenti di accertamento con adesione nonchè la disciplina della sospensione dei termini dei procedimenti di accertamento con adesione ai fini del termine finale di impugnazione;

4) ricomprendere gli avvisi bonari tra gli atti il cui termine di impugnazione è sospeso;

5) introdurre un criterio unico e generale di sospensione dei termini procedimentali e processuali;

6) disciplinare, nel caso di mancata paralisi della riscossione coattiva, la trattazione delle udienze specificatamente per il processo tributario in materia cautelare durante il periodo di sospensione;

7) accelerare il sistema telematico della trattazione delle udienze a distanza come previsto dal d.lgs. 119/2018