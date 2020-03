Udienze telematiche anche per i giudici di pace. L'Unione nazionale (Unagipa) comunica "con soddisfazione" che il Ministero della Giustizia, in risposta ad una loro specifica richiesta, "ha concesso ai GdP e a tutti i magistrati onorari, l'utilizzo di una licenza semestrale che ci consentirà di installare Office 365 e il software di videoconferenza Teams". Dunque, prosegue la nota, "sarà possibile, anche per noi, celebrare udienze da remoto". Seguono le indicazioni pratiche per la categoria: "Sul vostro account di posta @giustizia.it - scrive il Direttivo - potete già trovare (o sta arrivando) la e-mail del DGSIA con le relative istruzioni".2Vi consigliamo di contattare i MAGRIF civile e penale dei vs. Tribunali per conoscere i protocolli adottati a livello circondariale."