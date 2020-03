Faq Economia, moratoria dei mutui anche gli avvocati

Nelle risposte del Ministero dell'Economia alle domande più frequenti in merito alle disposizioni contenute nel Decreto legge 18/2020 si legge che la sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa è estesa anche ai liberi professionisti che autocertifichino un calo apprezzabile (superiore al 33 per cento) del fatturato. Ma anche che la sospensione di mutui, leasing e altri finanziamenti disposta a favore di micro, piccole e medie imprese si applica ai professionisti con partita IVA.

Sotto il profilo del sostegno al reddito invece i professionisti hanno diritto al ‘Fondo per il reddito di ultima istanza ', ma i criteri di accesso e di erogazione sono ancora allo studio con le casse professionali.



LE FAQ

Con quali modalità viene erogata l'indennità per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa?

I beneficiari dovranno presentare domanda presso le casse professionali di appartenenza.



A seguito dell'entrata in vigore del DL n. 18 del 2020, per quali soggetti vengono sospesi i mutui ai sensi dell'art. 56 ovvero ai sensi dell'art. 54 del DL?

Ai sensi dell'art 56, la moratoria si applica alle microimprese e PMI aventi sede in Italia come definite dalle pertinente raccomandazione europea. Può pertanto accedere alla moratoria anche chi svolge un'attività economica in modo autonomo, quindi chiunque svolge attività economica e ha una partita IVA.

Ai sensi dell'art 54, i benefici del fondo Gasparrini, che consente ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà (quali tra l'altro la perdita del lavoro ovvero la cassa integrazione), vengono estesi anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino un calo apprezzabile (superiore al 33 per cento) del fatturato. Il Decreto ministeriale di attuazione è in corso di emanazione.



La sospensione di mutui, leasing e altri finanziamenti disposta a favore di micro, piccole e medie imprese si applica anche ai professionisti o solo alle imprese?

Sì, si applica anche ai lavoratori autonomi e per i professionisti con partita IVA.



L'indennità prevista per i professionisti non dipendenti, ma in regime di libera attività regolata da partita IVA, è prevista solo per quelli non iscritti a un ordine professionale?

I professionisti in regime di libera attività rientrano nelle disposizioni dell'art.44 del decreto, che istituisce il ‘Fondo per il reddito di ultima istanza'. Sono allo studio con le casse professionali i criteri di accesso e le modalità di erogazione del beneficio.



