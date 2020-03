Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli, con una delibera assunta all'unanimità, stigmatizza ("ferma la valutazione dei singoli casi") come "improvvide" le campagne pubblicitarie "riguardanti l'offerta di servizi legali in prospettiva di giudizi risarcitori, per casi di asserita "malasanità" derivanti da COVID-19". E si riserva "l'attenta valutazione degli episodi segnalati o riscontrati al fine di inoltrare le notizie acquisite al competente Consiglio Distrettuale di Disciplina di Napoli per l'accertamento e il perseguimento delle ritenute violazioni della deontologia forense". "In un periodo in cui l'Avvocatura è chiamata a commemorare Avvocati - si legge nella delibera -, il Coa rivolge un particolare ringraziamento alla categoria dei Medici e a tutti gli operatori sanitari che, compiendo sforzi straordinari e in condizioni di grave assenza di mezzi, rischiano la loro salute e talvolta la vita per salvare quella dei cittadini". Le campagne pubblicitarie contro i sanitari sono dunque "del tutto inappropriate e denigratorie della serietà, della correttezza e dello spirito solidale e umanitario che storicamente connotano la classe Forense". (Francesco Machina Grifeo)