L'Unione Nazionale delle Camere Civili – UNCC chiede "la tutela dei diritti economici e normativi" degli avvocati "per assicurare la sopravvivenza della classe forense" e in tal modo "salvaguardare l'accesso alla giustizia e l'equità dei processi". In particolare, Uncc chiede al Governo che siano tutelati: "1) il diritto a un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, e in ogni caso sufficiente ad assicurare ai lavoratori ed alle loro famiglie una esistenza libera a dignitosa, che l'art. 36 della Costituzione garantisce a tutti; 2) il diritto al rispetto della riserva di competenza in materia di consulenza ed assistenza legale stragiudiziale, troppo spesso elusa attraverso l'espediente di nascondere la connessione con l'attività giurisdizionale".