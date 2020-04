Il Csm apre il concorso per l'incarico più prestigioso della magistratura, quello di primo presidente della Cassazione. Un percorso avviato in vista del prossimo addio alla magistratura di Giovanni Mammone, che siede sulla poltrona di primo presidente dal dicembre del 2017 e a luglio compirà 70 anni, l'età massima per poter indossare la toga.



Non sarà questa l'unica nomina di peso che attende il Csm nel suo prossimo futuro. Il bando votato oggi dall'assemblea di Palazzo dei marescialli - riunita anche oggi a distanza come succede dall'inizio dell'emergenza Coronavirus - riguarda anche altri incarichi direttivi importanti e che in alcuni casi sono vertici di uffici di frontiera.



C'è il posto di Procuratore generale di Catanzaro, rimasto scoperto dopo il trasferimento di ufficio disposto dalla Sezione disciplinare del Csm di Otello Lupacchini. Ed anche quello di presidente del tribunale di Napoli Nord, vuoto dopo la nomina di Elisabetta garzo al vertice

del tribunale del capoluogo campano.



Sono da ricoprire anche i vertici dei tribunali di Palermo, Lamezia Terme e Lanusei e

delle procure di Bari, Castrovillari e Caltanissetta.