"L'Unione Nazionale delle Camere Civili – UNCC ritiene che ipotizzare di far valere la responsabilità di chi sta affrontando l'emergenza a prezzo di gravi rischi personal i, come medici, infermieri e personale sanitario, sia uno sciacallaggio che non solo danneggia innanzitutto gli stessi malati, ma che costituisce anche un'azione illecita e ingannevole, nella misura in cui, al fine di accaparrare clienti, pregiudica il decoro dell'intera categoria forense, approfittando del dolore di chi ha appena subito un grave lutto".

"Per questo motivo - prosegue il comunicato dei civilisti -, l'Unione Nazionale delle Camere Civili, pur ribadendo l'autonomia e la indipendenza di ciascun Avvocato: stigmatizza il comportamento di chi abbia cercato di far leva sull'emergenza per accaparrarsi clienti e li invita ad evitare pubblicità che sono nello stesso tempo indecorose ed ingannevoli; comunica sin d'ora che, se questo non dovesse avvenire immediatamente, agirà ex art. 700 cpc, 2601 e 2043 c.c. contro tutti coloro che avranno formulato tali offerte illecite, al fine di ottenere l'inibitoria dei comportamenti, a tutela del decoro di tutta la categoria forense; invita, infine, le Camere Civili a deferire ai Probiviri eventuali associati che dovessero tenere comportamenti del genere.