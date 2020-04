Nella giornata di ieri il Cda di Cassaforense ha adottato all'unanimità una serie di misure straordinarie a favore degli iscritti, "sia sotto il profilo degli adempimenti previdenziali sia per quanto riguarda ulteriori interventi di natura assistenziale e di sostegno alla professione".



IL COMUNICATO DELLA CASSA

Adempimenti previdenziali (dichiarativi e contributivi)

Mod.5/2020: il termine regolamentare per la trasmissione in via telematica del mod. 5/2020, già fissato al 30/9/2020, è differito al 31/12/2020.

Autoliquidazione: il termine per il pagamento dei contributi in autoliquidazione connessi al mod. 5/2020 (riferimento redditi 2019), già sospeso fino al 30/09/2020, è differito al 31/12/2020.

Contributo minimo soggettivo e di maternità per l'anno 2020: differimento dei termini di pagamento, a mezzo MaV, al 31/12/2020, senza applicazioni di interessi e sanzioni.



Misure assistenziali e di supporto alla professione

Il Cda ha deliberato di chiedere al Comitato dei Delegati, Organo competente per Statuto, l'utilizzo del fondo straordinario di 10.000.000 di euro per iniziative a sostegno della professione.



Sono stati inoltre deliberati due bandi straordinari per l'erogazione di contributi per canoni di locazione per lo studio professionale, l'uno riservato a conduttori persone fisiche e l'altro riservato a Studi Associati e Società tra Avvocati con uno stanziamento complessivo di € 5.600.000,00. I bandi prevedono il rimborso del 50% dei canoni corrisposti nel periodo 1° febbraio – 30 aprile 2020.



Convenzione per l'accesso al credito agevolato Banca Popolare di Sondrio per anticipazione economica nella misura massima del 30% del volume d'affari IVA dell'anno 2019 nonché per acquisto di immobilizzazioni materiali ed immateriali necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa nella misura massima del 100% dei preventivi e/o fatture emesse da data non superiore a 30 giorni dalla richiesta di finanziamento.



Convenzione per l'accesso al credito agevolato Banca Nazionale del Lavor o finanziamenti con una durata massima di 17 mesi.



Un impegno di € 3.000.000 al fine di garantire l'accesso al credito degli iscritti tramite fondo di garanzia costituito con CDP.



Estensione della Polizza sanitaria Unisalute con copertura COVID 19 ai video consulti psicologici e di igiene e profilassi.



Implementazione della convenzione VIS VALORE per la consegna domiciliare di farmaci e parafarmaci.



Implementazione del fondo in favore di superstiti e titolari di pensioni dirette cancellati da Albi, indirette e reversibilità da € 50.000 a € 340.000.