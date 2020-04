«Il governo nel convertire in legge il dl Cura Italia potrebbe riportare ad equità e dare speranza ai tanti giovani futuri professionisti, rimuovendo emergenzialmente, a valere solo sul 2020, l'esame di abilitazione sostenuto nel 2019, dopo aver ottenuto il giudizio di idoneità sul tirocinio svolto al fine di "salvaguardare la forza lavoro"». È questa la proposta lanciata ieri dalle colonne del "Dubbio" da Antonella Trentini presidente dell'Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici (Unaep). La proposta si muove sulla falsariga di quanto disposto dal decreto Cura Italia per i giovani medici in attesa di abilitazione.



"Il meccanismo – spiega Trentini - che interviene sull'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico si fonda sulla presunzione che il conseguimento della laurea magistrale e il giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio, abiliti all'esercizio della professione". Tale disposizione, è la richiesta Unaep, potrebbe essere stesa anche agli altri giovani laureati rimasti bloccati nelle procedure d'esame dall'emergenza coronavirus, come per esempio i futuri avvocati, che dopo gli scritti a dicembre scorso aspettanto gli esiti per l'ammissione agli orali di giugno e luglio 2020.