"L'Aiga esprime una ferma critica in ordine alla scelta di prolungare i termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, in deroga alle disposizioni previste dallo Statuto dei Diritti del Contribuente in forza del quale prescrizione e decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati". Lo scrive l'Associazione Italiana Giovani Avvocati (Aiga) in una nota.



Il Dl Cura Italia, prosegue l'Aiga, "prevede infatti una proroga di due anni dei termini per le attività di verifica e conseguenti controlli e accertamenti, da svolgersi nell'anno di imposta colpito da evento eccezionale". "In tale prospettiva appare dunque palese la disparità di trattamento tra cittadino ed amministrazione, nonché la sproporzione e l'irragionevole prolungamento dei termini decadenziali e prescrizionali a fronte di una sospensione delle attività di controllo fissate, allo stato, in soli due mesi e mezzo".



"L'Aiga, conclude la nota, auspica pertanto, che tale abnorme compressione dei diritti del Contribuente, in spregio peraltro a quanto espressamente fissato nell'apposito Statuto, sia oggetto di profonda revisione in sede di conversione del Decreto Legge".