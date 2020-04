Aiga: "del tutto insufficienti" le misure di Cassa forense

emergenza covid-19

Pur riconoscendo che Cassa Forense "risulta essere, ad oggi, l'unica Cassa di Previdenza che ha assunto misure concrete sugli adempimenti contributivi (rateizzazioni), non possiamo non rilevare che le stesse risultano essere del tutto insufficienti ". Lo scrive Antonio De Angelis, presidente dell'Aiga, in una lettera a Nunzio Luciano, presidente della Cassa forense, con riferimento alle misure straordinarie varate dal Cda dalla Cassa il 2 aprile scorso per fronteggiare l'emergenza Covid-19, aggiungendo che "soltanto alcune delle richieste formulate dall'AIGA sono state (peraltro solo in parte) accolte".



Nello specifico, i giovani avvocati apprezzano la rateizzazione fino a 72 rate dell'autoliquidazione, mentre giudicano "del tutto inopportuno" prevedere una maggiorazione dell'interesse dell'1,50%. "L'unica ipotesi accoglibile - prosegue De Angelis -, è quella di una rateizzazione fino a 72 rate senza interessi". "Peraltro, una somma analoga – prosegue -potrebbe provenire a Cassa dalla auspicabile misura dell'aumento di 2 punti percentuali della contribuzione dovuta dagli Avvocati c.d. pensionati attivi".



E ancora, "appare del tutto insufficiente", incalzano i giovani avvocati, il differimento dei termini di pagamento al 31.12.2020 del "Contributo minimo soggettivo e di maternità per l'anno 2020". L'Associazione dei giovani avvocati torna poi a chiedere la "contribuzione figurativa per i professionisti che abbiano dichiarato al fisco un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro nel 2018" o, in subordine, prevedere una riduzione di almeno il 50% del contributo minimo soggettivo.



"Soddisfazione" invece è stata espressa per le "misure assistenziali e di supporto alla professione" individuate dal C.d.A. di Cassa Forense che però vanno subito attuate: l'Aiga chiede dunque "di procedere quanto prima alla approvazione delle graduatorie di tutti i bandi assistenza 2019".