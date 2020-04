Coronavirus: Camere Civili (UNCC) predisporre ripresa in sicurezza

L'Unione Nazionale delle Camere Civili – UNCC chiede al Governo e alle Istituzioni competenti di predisporre "tutte le misure necessarie perché, una volta superata la fase acuta dell'emergenza coronavirus, si possa procedere a una ripresa efficace e in piena sicurezza dell'attività giudiziaria". "Oggi – prosegue la nota -, occorre cominciare a riflettere sulle condizioni perché la futura ripresa – che è indispensabile per la sopravvivenza economica della classe forense, e quindi per garantire ai cittadini l'accesso alla giustizia – possa avvenire in condizioni di sicurezza. Innanzitutto sicurezza per la salute di tutti coloro che lavorano o frequentano i Tribunali ma anche dei cittadini".



Tutte queste esigenze non sono in contrasto tra loro, ma è anzi possibile contemperarle. Pertanto, UNCC richiede al Governo che:

1) sia confermato il rinvio di tutti i processi civili di primo grado e la sospensione dei relativi termini (anche, ove ritenuto, per l'instaurazione di giudizi nuovi, o di nuove fasi di quelli pendenti);

2) siano esclusi dalla sospensione quelli dichiarati urgenti dalla legge o dal giudice e quelli per i quali il giudice ritenga che la celebrazione delle udienze con la partecipazione dei Difensori non sia indispensabile, e possa essere sostituita dalla cd. trattazione scritta, nel rispetto del principio del contraddittorio;

3) sia vietata la trattazione mediante la partecipazione personale alle udienze dei Difensori, salvo in ogni caso il rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio;

4) per i soli processi urgenti, e limitatamente al periodo di durata della sospensione, l'udienza possa essere tenuta in video conferenza, (secondo i protocolli approvati in sede locale, o in subordine, il protocollo intervenuto tra CSM e CNF), salvo – anche in questo caso – il rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio;

5) cessi la sospensione di tutti i termini dei processi civili pendenti in appello e in Cassazione, con la sola esclusione di quelli in cui il Collegio, d'ufficio o su richiesta di una delle parti, dichiari (con ordinanza non impugnabile) che sia necessario celebrare un'udienza, con la partecipazione dei Difensori, o anche di terzi.

UNCC richiede, infine, che tutte le richieste relative a tali processi, compresa la precisazione delle conclusioni, possano essere formulate per via telematica, e che essi possano essere assegnati a sentenza anche d'ufficio.